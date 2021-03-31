ليبيا – استقبلت وزير العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن أمس الثلاثاء رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يقوم بزيارة لليبيا، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون أيمن الفيتوري وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المختار شنان.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل التعاون المشترك وسبل تطويره، خاصة في مسائل تطوير وتعزيز البرامج المشتركة وبناء القدرات لأعضاء الهيئات القضائية وجهاز الشرطة القضائية، وكذلك بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جانبها، أكدت الوزيرة على أهمية التعاون الإنساني والحقوقي، لا سيما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لديها الخبرة الكافية في هذه المجالات، منوهة بأن وزارة العدل من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان ستتعاون بما يخدم الوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون.

كما ثمنت الخدمات الطبية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهود وزارة العدل في تطوير الجوانب الحقوقية والإنسانية، وحرصها الدائم فيما تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة من التطوير والتحسين لملفات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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