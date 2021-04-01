روسيا – أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة صينية لإنتاج في الصين أكثر من 100 مليون جرعة بالسنة من اللقاح الروسي ضد كورونا “سبوتنيك V”.

ووفقا لبيان صدر عن الصندوق الروسي، فإن الاتفاق تم إبرامه مع شركة TopRidge Pharma، أحد أفرع الشركة الرائدة في سوق الأدوية الصينية Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding.

وأشار الصندوق إلى أن إنتاج اللقاح بهذا الحجم سيسمح بتطعيم أكثر من 50 مليون شخص، وفي إطار الاتفاق الموقع سيتعاون الصندوق الروسي مع الشركة الصينية على تسجيل اللقاح وتسويقه في الصين، وستحصل TopRidge Pharma على الحق في توزيع اللقاح في الصين القارية وكذلك في هونغ كونغ وماكاو وتايوان، وذلك بعد موافقة الجهة التنظيمية.

ولقاح “سبوتنيك V” الروسي أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة “لانسينت” الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وحتى الآن تم تسجيل اللقاح في أكثر من 50 دولة في العالم، فيما تلقى الجرعتين الأولى والثانية منه حتى الآن في روسيا ملايين المواطنين، في حملة تطعيم مجانية شاملة ستطال ستين في المئة من السكان.

المصدر: RT

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