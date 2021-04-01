سوريا – أعلنت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا “الأسايش” أنها قبضت على “القاضي الشرعي” لمخيم الهول شمال سوريا في اليوم الرابع للحملة الأمنية فيه.

وقالت “الأسايش” إنها ألقت القبض على “أبو محمد الجميلي” اليوم، وأشارت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن ينضم لداعش، كأمير شرعي ومفت.

وأضافت أنه “استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول”.

وكانت “الأسايش” بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في 28 من الشهر الجاري حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة “الإنسانية والأمن” في المخيم الذي يقع على بعد 45 كيلومترا شق مدينة الحسكة شمال سوريا.

يذكر أن وكالة “سانا” السورية أعلنت في وقت سابق اليوم أن القوات الأمريكية نقلت 40 إرهابيا من “داعش” من سجن الهول إلى قاعدتها في ريف الحسكة شمال سوريا.

وقالت الوكالة إن بين هؤلاء اثنين من قياديي “داعش” أعلنت الأسايش القبض عليهم بعد بدء حملتها الأمنية في المخيم.

المصدر: وكالة هاوار + RT

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