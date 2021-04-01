الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار الذهب مجددا، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة.

وقدمت خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف، المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس الماضي عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لدى “أواندا” إن “الذهب ارتفع أثناء الليل بفعل تدفقات لإعادة موازنة المحافظ بنهاية الفصل، وبمساعدة من دولار أمريكي أضعف وغياب النشاط المفاجئ في سوق السندات الأمريكية بعد إعلان الرئيس بايدن عن أول تفاصيل بشأن حزمة البنية التحتية”.

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يلي تدابير التحفيز، لكن زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ضغطت على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المصدر: رويترز

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