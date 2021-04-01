الرجوب: العملية الديمقراطية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها القدس

الرجوب: العملية الديمقراطية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها القدس

فلسطين – أكد القيادي في حركة فتح الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، أن العملية الديمقراطية ستتم في كل المناطق الفلسطينية بما فيها القدس.

وقال: “نريد إنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال وتحقيق السيادة، ولن نسمح للاحتلال بفرض أي شكل أو مضمون على الانتخابات”.

وأضاف: “اللجنة المركزية اتخذت قرار بمشاركة جزء من أعضاءها في الانتخابات”.

من جهتها، أقرت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بعدم إمكانية إرسال بعثة إلى فلسطين لمراقبة الانتخابات البرلمانية في 22 مايو المقبل.

وقالت : “إسرائيل لم تعط للأوروبيين إذنا بالعبور إلى أراضي السلطة لنشر أعضاء البعثة، كما كان مقررا منذ الـ8 من فبراير الماضي، ورغم طلباتنا واتصالاتنا المتكررة لم نتلق أي جواب”.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية العام الجاري، عن تنظيم انتخابات تشريعية في الـ22 من مايو المقبل، ورئاسية في الـ31 من يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في الـ31 من أغسطس العام الحالي.

المصدر: RT

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