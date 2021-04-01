روسي – أجرى العلماء الروس والأجانب بحثا دفع بهم إلى استنتاج مفاده بأن العفن الفطري الذي ينتمي إلى أسرة Aspergillus يتضمن مواد قادرة على منع الفيروس التاجي من تطوير نشاطه والتكاثر.

وقالت صحيفة “إزفيستيا” الروسية إن المادة المذكورة يمكن أن تشكل أساسا لدواء فعال ضد “كوفيد – 19” سيكون أقل سميّة من الأدوية المستخدمة في الوقت الراهن لعلاج المرضى المصابين بـفيروس كورونا.

صرح مدير مختبر النمذجة الكمبيوترية للأدوية في جامعة جنوب الأورال الروسية الفدرالية فلاديمير بوتيومكن، للصحيفة بأن فطر Aspergillus قد يسبب في الظروف العادية إصابة الناس بداء فطري قاتل. لكن الدواء الذي أعده العلماء على أساسه لا يهدد الرئتين، إذ أنه عبارة عن مركّب متكوّن من جزيئات بسيطة معزولة من العفن وغير سامة وغير قادرة على التكاثر في جسم الإنسان.

وقام الأخصائيون في جامعة جنوب الأورال الروسية بحساب كثافة المادة اللازمة لمكافحة فيروس كورونا. ويتوجب عليهم الآن تأكيد تلك المعلومات في ظروف المختبر بالتعاون مع العلماء في جامعة دلهي الهندية. أما العلماء في جامعة “برنامبوكو” البرازيلية فسيدرسون تأثير الفطر على الحيوانات المصابة بفيروس كورونا.

وحسب، فلاديمير بوتيومكين، فإن فريق العلماء الروس والهنود والبرازيليين جاهزون لإدخال تعديلات في الدواء آخذين بالحسبان البحوث التي أجروها.

وقال الباحث الروسي إن الدواء الفطري يمكن أن يحل في المستقبل محل الأدوية المستخدمة الأكثر سميّة بفترة تأثير قصيرة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

Share and Enjoy ! 0 Shares