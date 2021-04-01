السعودية – اعتبرت السعودية أن هجمات الحوثيين دليل على رفضهم جهود السلام، وبينها المبادرة السعودية.

وأعلن وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبد الله القصبي اليوم، أن الحوثيين هاجموا المملكة بـ359 صاروخا و589 طائرة مسيرة مفخخة منذ بداية الأزمة.

وقال القصبي إن الهجمات دليل على رفض الحوثيين لجهود السلام ومنها مبادرة المملكة.

وأضاف: “إنهاء الأزمة في اليمن يمثل أولوية لدى المملكة لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت السعودية يوم الثلاثاء، أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة ضد الحوثيين للحفاظ على أمن الطاقة واستقرار إمدادات الصادرات النفطية.

وقال القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان: “إن المجلس جدد التأكيد على إدانة المملكة للمحاولات المتواصلة التي تقوم بها الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها الاعتداء التخريبي الجبان على محطة توزيع المنتجات البترولية بجازان جنوب غرب المملكة”.

وأكد أن هذه الاعتداءات، التي ترتكب ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة ومنشآتها الاقتصادية فحسب، وإنما عصب الاقتصاد العالمي وأمن صادراته وإمداداته النفطية، والتأثير على الملاحة البحرية.

وأوضح القصبي أن مجلس الوزراء شدد في هذا السياق على أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة واستقرار إمداداتها والصادرات البترولية والتجارة العالمية.

وقبل أسبوع، أعلنت السعودية مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار تحت مراقبة الأمم المتحدة، لكن الحوثيين كثفوا هجماتهم.

المصدر: وكالات

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