ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن الترشح للمناصب السيادية سيبدأ اليوم الخميس وفق قرار اللجنة التي ستتسلم السير الذاتية للمترشحين وملفاتهم، مشيرًا إلى أن اللجنة النيابية المكلفة بقبول المترشحين ستواصل استقبال ملفات الترشيح إلى غاية الخميس المقبل.

الصغير أوضح في تصريح لموقع “العربي الجديد” أن اللجنة ستقوم وفق قرار تشكيلها بدراسة الملفات وتدقيقها، قبل اختيار شاغلي المناصب السيادية، وإرسالها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

ولفت إلى أن شروط وآليات الاختيار انتهت اللجنة من دراستها وعلى رأسها خبرة المترشح وتوزيع المناصب وفق الأقاليم التاريخية الثلاثة في البلاد.

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