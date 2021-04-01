مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عبر موقعة الرسمي، أمس موعد قرعة كأس الأمم الإفريقية، وكذلك موعد انطلاق المنافسة القارية المقرر لها العام المقبل في الكاميرون.

وقرر الكاف إجراء القرعة يوم 25 يونيو المقبل، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 9 يناير إلى 9 فبراير 2022.

وتأهل 23 منتخبا إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حتى الآن، باستثناء منتخب من المجموعة الثانية عشرة، بعد أن تأجلت مباراة منتخب سيراليون وضيفه بنين، لإشعار آخر، بسبب الأوضاع المتوترة في العاصمة السيراليونية فريتاون.

وفي ما يلي قائمة المنتخبات الـ23 المتأهلة، من بينها 7 منتخبات عربية، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة:

المجموعة الأولى: مالي، غينيا

المجموعة الثانية: بوركينا فاسو، مالاوي

المجموعة الثالثة: غانا، السودان

المجموعة الرابعة: غامبيا، الغابون

المجموعة الخامسة: المغرب، موريتانيا

المجموعة السادسة: الكاميرون، الرأس الأخضر

المجموعة السابعة: مصر، جزر القمر

المجموعة الثامنة: الجزائر، زيمبابوي

المجموعة التاسعة: السنغال، غينيا بيساو

المجموعة العاشرة: تونس، غينيا الإستوائية

المجموعة الحادية عشرة: كوت ديفوار (ساحل العاج)، إثيوبيا

المجموعة الثانية عشرة: نيجيريا، ؟.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الـ12 والأخيرة في التصفيات، بين منتخبي بنين وسيراليون، حيث يحتل منتخب بنين، المركز الثاني خلف نيجيريا برصيد 7 نقاط، ويليهما منتخب سيراليون في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم ليسوتو في المركز الرابع الأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares