ليبيا – استقبل وزير التربية والتعليم موسى محمد المقريف أمس الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو والوفد المرافق له.

بوتشينو أعرب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم عن تطلّعه لتفعيل القرارات التي تم توقيعها مع وزير التعليم السابق، والتي من بينها استحداث مدرسين لغة إيطالية ليبيين، يتم إيفادهم لإيطاليا بعد فصل الصيف لتلقي الدراسة بجامعة فينسيا، وفق قوله.

وشدّد السفير على أهمية أن يتم تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثالثة في ليبيا بعد اللغتين العربية والإنجليزية، مُذكّرًا بالمُصطلحات الإيطالية التي يتم استخدامها ضمن اللغة العامية الليبية كل يوم، ومؤكّدًا على عمق العلاقات بين البلدين.

بدوره، رحّب المقريف بوجود السفير الإيطالي في الوزارة، مُؤكّدًا على الامتداد التاريخي بين البلدين، ومُعبرًا عن تطلّعه للعلاقات الطيبة.

وأكّد على أهمية تدريس اللغات الأجنبية في مراحل النشء، قائلًا أن وزارته بصدد دراسة كل المقترحات الواردة لإعادة تطوير قطاع التربية والتعليم في البلاد، موضحًا أنه سيولي اهتمامًا لدراسة التوأمة وتدريس اللغة الإيطالية في مراحل التعليم المُبكر، والأساسي والثانوي.

واتّفق وزير التربية والتعليم والسفير الإيطالي لدى ليبيا في ختام اللقاء على عقد مزيد من التواصل مستقبلًا، وتكرار تبادل الزيارات لما في شأنه خدمة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا الجانب.

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