النيجر تعلن “إحباط محاولة انقلاب كانت تهدف إلى تقويض الديمقراطية ودولة القانون”

النيجر تعلن “إحباط محاولة انقلاب كانت تهدف إلى تقويض الديمقراطية ودولة القانون”

النيجر – أعلنت حكومة النيجر عن “إحباط محاولة انقلاب عسكري ليل امس كانت تهدف لتقويض الديمقراطية الوليدة ودولة القانون”.

ووصفت حكومة النيجر في بيان لها هذه المحاولة بـ”العمل الجبان والرجعي”، مشيرة إلى أن هذه المحاولة الانقلابية “تهدف إلى تقويض الديمقراطية ودولة القانون اللتين انخرطت فيهما البلاد بحزم”.

وأضافت أنه تم فتح تحقيق في الحادث مشيرة إلى “توقيف عدة أشخاص على ارتباط بمحاولة الانقلاب فيما يجري البحث بشكل حثيث عن آخرين”.

وأكدت أن الوضع تحت السيطرة تماما، داعية السكان إلى مواصلة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي.

وطوقت قوات الأمن الحي الرئاسي لكن في بقية أنحاء المدينة كان الوضع طبيعيا بعد ظهر الأربعاء.

ويأتي ذلك قبل حفل تنصيب الرئيس محمد بازوم المرتقب يوم الجمعة.

وكان بازوم يشغل منصب وزير الداخلية وكان مساعدا مقربا للرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو الذي تنحى طوعا بعدما شغل ولايتين كل منهما لخمس سنوات.

المصدر: “فرانس 24”

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