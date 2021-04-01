ليبيا – رأى المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أن رفع سقف رواتب 250 ألف مواطن خطوة في الاتجاه الصحيح، من أجل الاهتمام بالطبقة الأفقر في المجتمع، عبر زيادة سقف مرتباتها؛ لأنها تعاني من عدم حصولها على أبسط الحقوق المالية.

الهادي وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري اليوم الخميس، أضاف أن ربع مليون مواطن ليبي ممن يتقاضون رواتب شهرية وفقًا للحد الأدنى للأجور من الفئات الهشة بالمجتمع، وهي شريحة مهمة جل أفرادها ممن فقدوا أطرافهم خلال الحروب السابقة، فضلًا على الأرامل والمساكين واليتامى، بالإضافة إلى إعفاء دخـول العاملين من الضرائب، والتمتع بتسهيلات في استعمال وسائل النقل العام، والإعفاء من رسوم الجمارك.

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