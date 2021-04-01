بغداد – نشر البنك المركزي العراقي قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، لليوم الخميس.
حيث ارتفعت اسعار الذهب بعد انخفاضه ليوم امس الاربعاء ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 351 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 346 الف دينار في أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 321 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 316 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.
المصد : و ا ع