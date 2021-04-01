ليبيا – تسلم اليمن اليوم الأربعاء أول شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهي عبارة 360 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” وذلك بحسب مشاهد بثتها مساء اليوم الخميس قناة ” روسيا اليوم ” .

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بيان على موقعها إن اللقاحات وصلت إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد حيث المقرالمؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، وهي “الدفعة الأولى من 1,9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام 2021″.

وإلى جانب لقاحات “أسترازينيكا” التي تم شحنها عبر آلية “كوفاكس“، تسلم اليمن أيضا 13000 صندوق لحفظ اللقاحات و1300000 منالحقن “اللازمة لبدء حملة التطعيم بشكل آمن وفعال“، حسب البيان.

وبتلقى الصومال واليمن أول جرعات وحصص من لقاح كورونا في مرحلة أولى تهدف إلى تحصين العاملين في القطاع الطبي أولا ثم كبار السن ، تكون ليبيا وبفضل السياسات الفاشلة لحكومة السراج ولجانه ، هي الدولة العربية الوحيدة التي لم تتلقى حتى الآن أي جرعات من أي لقاح كان في ظل تفشي الفيروس وارتفاع معدل الوفيات والإصابات اليومية بينما تعلن الجهات المختصة كل فترة عن تأخير موعد التسليم من شهر إلى شهر .

المرصد – متابعات

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