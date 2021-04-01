الأردن – أكد وزير المياه والري الأردني محمد النجار إن هناك دراسات وخططا “لتحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر الأحمر على حسابنا، وأن نتحمل الكلفة إذا أردنا أن نعتمد على أنفسنا”.

وتصريح النجار جاء خلال جلسة للجنة الزراعة والمياه النيابية التي بحثت عددا من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ونقلت وكالة “عمون” الإخبارية عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية تجرى بين الأردن وإسرائيل حول حصول عمان على كميات إضافية من المياه علاوة على المتفق عليها في معاهدة السلام.

‏‎وحسب اتفاقية السلام تلتزم إسرائيل بتزويد الأردن بـ35 مليون متر مكعب سنويا إضافة إلى ما يتم تخزينه في بحيرة طبرية في فصل الشتاء، وهي كمية تتفاوت سنويا حسب الهطول المطري.

وبحسب المصدر تم في العام 2010 الاتفاق على شراء 10 ملايين متر مكعب إضافي، ما جعل الكمية المتفق عليها سنويا 45 مليون متر مكعب بالإضافة إلى ما يتم تخزينه.

وقال المصدر إنه جرى في العام الماضي تخزين 20 مليون متر مكعب وبالتالي حصل الأردن على 65 مليون متر مكعب.

المصد: “خبرني” + RT

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