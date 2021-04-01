ليبيا – وصفت الصحفية الجنوب إفريقية المختصة في شؤون ليبيا ماري فيتزجيرالد إعادة فتح السفارة الفرنسية في العامصة طرابلس بخطوة غاية في الأهمية والرمزية.

موقف فيتزجيرالد جاء في تصريحات صحفية أدلت بها لـ”راديو فرنسا الدولي” الناطق بالإنجليزية وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، مؤكدة فيها وجود جو من التفاؤل دوليًا بشأن الأحداث الأخيرة في ليبيا؛ حيث تم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة للإشراف على الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وأشارت فيتزجيرالد إلى أحد الجوانب الأكثر لفتًا للانتباه في هذا الفصل الأخير في إحلال السلام في ليبيا، وهو الانتقال السلمي للسلطة، مبينة أن من المهم عدم إغفال مسألة استعداد تركيا للبدء في سحب المرتزقة السوريين التابعين لها، بعد أن تم نشرهم سابقًا في الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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