ليبيا – أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم خلال مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش على دعم بلاده للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية.

بوقادوم وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الأربعاء قال: “التأكيد على دعم الجزائر للسلطات الليبية الجديدة في مساعيها لتوحيد المؤسسات وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، شكّل محورَ المحادثة الهاتفية التي جمعتني اليوم بنظيرتي الليبية نجلاء المنقوش، فضلًا عن عزمنا المشترك على بعث ديناميكية أكبر في التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات”.

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