بروكسل – نقلت وكالة “رويترز” عن 3 دبلوماسيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 8 من قادة الأمن الإيراني و3 كيانات تابعة للدولة الأسبوع المقبل، بسبب “حملة القمع الدامية” في 2019.

وأضاف الدبلوماسيون أن “العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، وستكون المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2013، ومن المنتظر فرضها الأسبوع المقبل بعد عطلة عيد القيامة في أوروبا”.

وتستهدف العقوبات أعضاء من قوات “الباسيج”، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني.

وكانت “رويترز” أفادت بأن الاتحاد الأوروبي ينوي فرض عقوبات على بعض الإيرانيين.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares