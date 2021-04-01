إسبانيا – دعا رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس.

وقال النادي في بيان إنه “عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس (…) طلب الرئيس من المجلس الانتخابي إصدار الدعوة لانتخابات الرئيس ومجلس الإدارة”.

ويقضي بيريز، البالغ 74 عاما، فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد عملاق “سانتياغو بيرنابيو” إلى الفوز بخمسة ألقاب في “الليغا”، ومثلها في دوري أبطال أوروبا.

وأعيد انتخاب بيريز آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017، حينما كان مرشحا وحيدا.

وينتقد معارضوه، الإصلاح في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعبا.

فمنذ ذلك الحين، يجب أن يكون أي مرشح للرئاسة عضوا في ريال مدريد لمدة 20 عاما على الأقل، وأن يكون قادرا على ضمان جزء من ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.

المصدر: أ ف ب

Share and Enjoy ! 0 Shares