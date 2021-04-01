إسبانيا – أعلن قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، تعرضه لإصابة في العضلات، وذلك بعد غيابه عن التدريبات الجماعية “للميرينغي” صباح اليوم الخميس، عقب مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوسوفو (3-1).

ونشر راموس بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” قال فيه: “لقد مررت بأسابيع قليلة صعبة للغاية، ولحسن الحظ كنت أشعر بالتحسن لبضعة أيام، لكن في كرة القدم مثل الحياة يلعب الحظ السيئ دورا أيضا”.

وأضاف: “بالأمس بعد المباراة، تدربت على أرض الملعب، ولاحظت وجود إصابة، وخضعت للاختبار اليوم، وتيقنت من إصابتي في العضلات”.

وتابع: “إذا كان هناك شيء واحد يؤلمني فهو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات الأكثر أهمية، ولا أستطيع فعل أي شيء سوى التحدث بصراحة، والعمل الجاد وتشجيع الفريق مع الروح”.

وبقي راموس في صالة الألعاب الرياضية وأدى تدريبات خاصة، بعد مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد ضيفه كوسوفو (3-1) أمس الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، مما أثار الشكوك حول تجدد إصابته.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا على موقعه الإلكتروني: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للقائد سيرخيو راموس، تم تشخيصه بالإصابة في ربلة الساق الداخلية للقدم اليسرى، وفي انتظار التطورات”.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنه تأكد غياب راموس لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته في مواجهة “الكلاسيكو” ضد برشلونة في العاشر من الشهر الجاري، ومواجهتي ليفربول، ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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