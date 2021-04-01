ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح التحضيرات الفنية واللوجستية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

ووفقًا لبيان صحفي مشترك صادر عن المجلس والمفوضية اطلعت عليه صحيفة المرصد، فقد استعرض الجانبان أيضًا مستوى جاهزية السلطة الانتخابية فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، والخبرات الفنية والإدارية لديها، ليعلن المستشار صالح دعمه لهذه السلطة للقيام بدورها.

وأضاف البيان أن المستشار صالح شدد على وجوب قيام المفوضية بدورها المناط بها وما يترتب عليها من التزامات وطنية تفضي إلى الانتخابات، مشيدًا بكل الجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، وعمل المفوضية والعاملين فيها تعزيز المسار الديمقراطي.

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