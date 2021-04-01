ظريف: المقترح الأمريكي حول الاتفاق النووي غير مقبول

ظريف: المقترح الأمريكي حول الاتفاق النووي غير مقبول

طهران – شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي غير مقبول أبدا.

وقال ظريف: “على الولايات المتحدة اتخاذ الخطوة الأولى أولا مثلما صرح قائد الثورة الإسلامية (علي خامنئي)، والمقترح الذي قدمته أمريكا غير مقبول بتاتا”.

وأضاف: “ليس بإمكان الأمريكيين محو 4 أعوام من تاريخ إيران”.

وتابع: “لقد كتبت يوم الاثنين تغريدة أشرت فيها إلى تغريدة بايدن في العام 2019 والتي أعرب فيها عن أسفه لأن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من إيران العودة إلى اتفاق خرج منه ترامب، هذا الأمر ينطبق اليوم على بايدن نفسه أيضا، لأن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا لم يفعله ترامب وإن بايدن يمارس ذات السياسات والضغوط تجاه إيران”.

وأضاف ظريف أن “قائد الثورة الإسلامية أعلن صراحة أنه لو عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي ونفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزاماتنا وبطبيعة الحال يجب ان نتحقق من ذلك (من صدقية تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها). نحن على اتصال بالبرلمان ونلتزم بقانون البلاد”.

وأضاف: “قانون البرلمان هو قانون البلاد، ونحن ملزمون بتنفيذه مثلما يرى بايدن نفسه ملزما بتنفيذ قانون الكونغرس”.

المصدر: “إرنا”

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