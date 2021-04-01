البوسنا – خرج المنتخب الفرنسي بفوز ثمين من ملعب نظيره البوسني (1-0) في اللقاء الذي جمعمها امس في الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

ويدين منتخب “الديوك” بالفضل في انتصاره لنجمه أنطوان غريزمان مهاجم فريق برشلونة، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

وحقق المنتخب الفرنسي انتصاره الثاني على التوالي، وعزز صدارته للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه الأوكراني، الذي سقط في فخ التعادل (1-1) على أرضه أمام نظيره الكازاخي، متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.

في المقابل توقف رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة، متأخرة بفارق نقطة عن نظيره الفنلندي، صاحب المركز الثالث، بعد خوضهما مباراتين.

المصدر: RT

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