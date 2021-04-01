فرنسا – تولت فرنسا قيادة المجموعة البحرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لـ “داعش” في الخليج، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية امس.

وبحسب الوزارة، فقد جاء انتقال قيادة المجموعة إلى فرنسا “دليلا على الثقة في قدراتها العملياتية وعزيمتها في محاربة تنظيم داعش”. وأشار بيان للوزارة إلى أن فرنسا سبق أن قامت بقيادة قوات التحالف البحرية في الخليج في ديسمبر 2015.

ومن المقرر أن يتواجد مركز القيادة على متن حاملة الطائرات “شارل ديغول” الفرنسية التي كانت تقوم بمهمة في شرق المتوسط منذ شهر فبراير، ثم جرى نقلها إلى المحيط الهندي، في إطار عملية “الشمال” الفرنسية (التي تجري حاليا في العراق وسوريا لاحتواء تمدد تنظيم “داعش” ودعم القوات المسلحة العراقية).

وأكدت الوزارة أن مركز القيادة على متن “شارل ديغول” يملك كل الصلاحيات التي تملكها عادة قيادة المجموعة القتالية الأمريكية، بما في ذلك إدارة مجموعة الدوريات الجوية. من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن “وجود فرنسا في هذه المنطقة الحاسمة بالنسبة لضمان استقرار المنطقة والأمن الأوروبي سيتيح لها استقلالية في تقييم الوضع وتحليله”.

وإلى جانب “شارل ديغول”، التي لا تقتصر وظيفتها على مواجهة تنظيم “داعش”، بل وتشمل أيضا ضمان أمن الملاحة، تضم مجموعة السفن الفرنسية أيضا فرقاطة “بروفانس” متعددة الأغراض، وفرقاطة “شيفالييه بول” المضادة للطائرات، وسفينة “فار” الصهريجية التي بإمكانها أيضا أن تؤدي وظيفة مركز قيادة.

المصدر: “تاس”

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