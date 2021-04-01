سوريا – تعهدت كوريا الجنوبية بتقديم 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية للاجئين السوريين خلال العام الجاري، في ظل مخاوف متزايدة من سلامتهم في ظروف تفشي جائحة كورونا.

وكشف هام سانغ ووك، نائب وزير الخارجية الكورية الجنوبية للشؤون العالمية، النقاب عن هذا التعهد في مؤتمر بروكسل، الذي انعقد يوم الثلاثاء حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، وهو منتدى دولي تتشارك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في رئاسته.

ووفقا لما أفادت به الوزارة في بيان صحفي فإنه: “بعد تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا والمنطقة مع دخولها عامها العاشر، بسبب تفشي جائحة كورونا العام الماضي، أصبح الوضع عاجلا من جميع الجهات، بما يشمل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم”.

وأضاف البيان: “ستواصل حكومتنا توسيع دعمها الإنساني إلى اللاجئين والنساء والقصر وغيرهم من الفئات الضعيفة في سوريا وغيرها من المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية واسعة النطاق”.

ويشمل الدعم الإنساني الكوري المساعدات من خلال المنظمات الدولية، وكذلك تقديم 3000 طن من الأرز إلى السوريين الذين يعانون من أزمة غذاء.

المصدر: يونهاب

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