الصومال – أكد كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أعرب عن قلقه من مواجهة في الصومال بشأن انتخابات جديدة.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد في إفادة صحفية افتراضية عقب جلسة مغلقة، إن مجلس الأمن “لاحظ الجهود الجارية لإيجاد اتفاق بين قادة الحكومة الفيدرالية الصومالية والدول الأعضاء الفيدرالية بشأن تنفيذ مراجعة منقحة للنموذج الانتخابي.

وتابعت “أعربوا عن قلقهم إزاء المأزق الحالي ودعوا قادة الصومال إلى الدخول في حوار بناء في أقرب فرصة دون شرط مسبق لحل القضايا العالقة”.

وانتهت ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد التي استمرت أربع سنوات الشهر الماضي دون خلف وكان من المفترض أن ينتخب البرلمان الصومالي رئيسا جديدا في الثامن من فبراير، لكن الانتخابات تأجلت بسبب عدم اختيار نواب جدد بعد.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares