واشنطن – تصدرت كلاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عناوين الصحف مرة أخرى بعد أن قام أحدها بقضاء حاجته في أحد ممرات البيت الأبيض.

وخلال مرور أحد الصحفيين خارج غرفة الاستقبال الدبلوماسي، شم رائحة كريهة، إلا أنه ليس من الواضح مَن مِن الكلبين الرئاسيين “تشامب” و”ميجور” هو المسؤول عن هذه الرائحة.

هذا وأكد مايكل لاروزا، المتحدث باسم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، أن ميجور عض شخصا للمرة الثانية خلال نزهته في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مشيرا إلى أن الضحية يعمل في خدمات الحديقة الوطنية وهو “لم يصب بأضرار خطيرة وعاد إلى العمل”.

وأفيد في وقت سابق بأن ميجور قد هاجم في 9 مارس أحد العاملين بالبيت الأبيض، وقدم أفراد الوحدة الطبية المساعدة للرجل المصاب، ولم يتطلب الأمر العلاج في المستشفى.

ويوجد لدى جو بايدن وزوجته جيل بايدن كلبان من فصيلة الراعي، وهما تشامب وميجور، ودخل الكلبان البيت الأبيض بعد أيام قليلة من تنصيب بايدن في 20 يناير.

المصدر: The Hill + RT

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