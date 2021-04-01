ليبيا – شارك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك والنائب الأول لرئيس الحكومة رمضان أحمد بوجناح في زيارة لمقر المؤسسة الوطنية للنفط، للوقوف على الصعاب التي تواجه سير عملها.

الزيارة جاءت بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة دعمًا للمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف رفع معدلات الإنتاج وتطوير الحقول النفطية، وتم الاطلاع على الخطط التنموية للمؤسسة.

وأكد وزير المالية خلال هذه الزيارة على إيلاء المؤسسة الأولوية والعناية في تخصيص القيم المالية ضمن الميزانية العامة، وتوفير الدعم اللازم لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.

وتم مناقشة موضوعات ذات علاقة بالجنوب، مؤكدين على ضرورة رفع المعاناة عن مواطني الجنوب، من حيث توفير الوقود وتطوير الحقول النفطية والمصفاة ومصنع الغاز الطبيعي، وخلق فرص عمل للخريجين القاطنين بمناطق الجنوب بالشركات التابعة لقطاع النفط.

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