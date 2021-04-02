الولايات المتحدة – بلغ الروسي أندريه روبليف، الدور نصف النهائي لبطولة ميامي للتنس، بتغلبه على الأمريكي سيباستيان كوردا، في ربع النهائي، اليوم الجمعة.

واحتاج روبليف، لساعة واحدة و38 دقيقة، ليهزم كوردا، بواقع 7-5، و7-6.

وهذه هي المرة الأولى، التي ينجح فيها النجم الروسي الشاب، في الوصول إلى نصف نهائي بطولة أساتذة ذات ألف نقطة في مشواره.

وسيواجه روبليف (23 عاما)، في نصف النهائي، البولندي هوبرت هوركاتش، الذي أطاح بالمرشح الثاني للقب، اليوناني ستيفانوس تيتيباس، بفوزه عليه، بنتيجة 2-6، و6-3، و6-4.

المصدر: sport-express.ru

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