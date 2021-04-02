إيران – قررت كل من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران عقد اجتماع عبر الإنترنت، اليوم الجمعة، لبحث الاتفاق النووي.

كما سيناقش الاجتماع “كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق من قبل جميع الأطراف”، وفق ما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.

فيما افاد مصدرين دبلوماسيين أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران يوم الاثنين الماضي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في وقت سابق من اليوم إن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول 5+1 الموقعة على الاتفاق.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على أن المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي “غير مقبول أبدا.”

المصدر: وكالات

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