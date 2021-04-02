إنجلترا – تنبأ الكمبيوتر العملاق “الخارق” بالجدول النهائي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ” في الموسم الحالي (2020-2021)، وإجمالي النقاط النهائية لكل فريق.

وجرت العادة في السنوات الأخيرة، اللجوء إلى كمبيوتر عملاق أو عدة كمبيوترات عملاقة، من أجل التوصل إلى توقعات حول الفريق الذي سيحسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بناء على نتائج الفرق خلال مسيرتها في البطولة.

وبحسب توقعات الكمبيوتر العملاق “الخارق” التي أوردتها صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا، سيتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم، وذلك برصيد 95 نقطة، أي بفارق 19 نقطة أقل، من النقاط التي حصل عليها ليفربول، حامل لقب بطل الموسم الماضي.

ووضع الكومبيوتر العملاق فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 76 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليستر سيتي، ومن ثم تشيلسي في المرتبة الرابعة برصيد 69 نقطة.

ومن المتوقع أن يحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 65 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول الذي سيتقدم من المركز السادس الذي يشغله الآن، إلى السابع في نهاية المطاف.

وفي ما يلي ترتيب أندية “البريمير ليغ” في الموسم الحالي (2020-2021) وفقا لتوقعات الكومبيوتر العملاق:

1- مانشستر سيتي – برصيد 95 نقطة

2- مانشستر يونايتد – برصيد 76 نقطة

3- ليستر سيتي – برصيد 72 نقطة

4- تشيلسي – برصيد 69 نقطة

5- توتنهام – برصيد 65 نقطة

6- ليفربول – برصيد 64 نقطة

7- وست هام يونايتد – برصيد 63 نقطة

8- إيفرتون – برصيد 60 نقطة

9- أرسنال – برصيد 58 نقطة

10- أستون فيلا – برصيد 57 نقطة

11- وولفرهامبتون – برصيد 53 نقطة

12- ليدز يونايتد – 49 برصيد نقطة

13- ساوثهامبتون – برصيد 48 نقطة

14- برايتون – برصيد 40 نقطة

15- بيرنلي – برصيد 39 نقطة

16- كريستال بالاس – برصيد 39 نقطة

17- نيوكاسل يونايتد – برصيد 35 نقطة

18- فولهام – برصيد 28 نقطة

19- وست بروميتش – برصيد 18 نقطة

20- شيفيلد يونايتد – برصيد 16 نقطة.

ويتربع فريق مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوضه 30 مباراة، متقدما بفارق 14 نقطة عن وصيفه وجاره مانشستر يونايتد الذي لعب 29 مباراة، ويليهما ليستر سيتي في المرتبة الثالثة برصيد 56 نقطة، حصدها من 29 مباراة.

وفي ما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الجولة 29 من منافسات “البريمير ليغ”:

المصدر: وكالات

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