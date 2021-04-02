ليبيا – أكد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أن هذه القوات ستظل دائمًا على مبادئها الوطنية الثابتة، وعلى رأسها تقديس أرواح ودماء الشهداء والجرحى.

تأكيد المشير حفتر جاء في كلمته خلال مشاركته في فعاليات الملتقى الوطني الأول للمكونات الإجتماعية في ليبيا، الذي احتضنه مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في منطقة الرجمة يوم الثلاثاء الماضي، مبينًا أن الشهداء والجرحى في جميع أنحاء الوطن دمائهم مقدسة ورعاية أسرهم والاهتمام بذويهم أمور واجبة.

وأضاف أنه لا مكان للمستعمرين والإرهابيين في ليبيا؛ فوجود مؤسسة الجيش نابع من المحافظة على سيادة وأمن الدولة وهيبتها، مؤكدًا أن فتح الطريق الساحلي مهم جدًا ويجب الإسراع فيه قبل شهر رمضان، ليتمكن المواطن من التنقل وتتسهل الحركة التجارية.

وبين أن التشديد على النواحي الأمنية لمنع أي اختراق يرافق عملية الفتح اختصاص أصيل للجنة الـ10 العسكرية الواجب تثمين وتقدير جهودها في أداء دورها الوطني المتميز، مطالبًا حكومة الوحدة الوطنية بالعمل على حل المشاكل التي يواجهها المواطن قبل شهر رمضان.

وأضاف القائد العام للقوات المسلحة أن على الحكومة الإسراع بتقديم الخدمات الضرورية والاستعجال في توفير لقاح فعال لوباء كورونا وإعداد آلية عمل عاجلة تنبثق عن هذا الملتقى لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، باعتبارها الأولوية القصوى وأهم استحقاق وطني يتطلب الشروع فيه فورًا؛ لأن ليبيا لكل الليبيين.

ودعا كل أبناء الشعب الليبي للتظاهر في الميادين والشوارع للمطالبة بإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا؛ لأن دخولها جاء نتيجة استقواء بعض أبناء الوطن ضد بني جلدتهم، مبينًا أن خروجها سيمهد الطريق لبناء جسور السلام والود والتصالح.

وشدد المشير حفتر على وجوب الوقوف بقوة ضد الأعمال الخارجة عن القانون، من خطف وقتل واعتداء على الحرمات، مع مطالبة كل القبائل برفع الغطاء الاجتماعي عن كل من قام أو يقوم بعمل جنائي أو يساعد أفراد أو مجموعات إرهابية في زعزعة أمن المناطق والمدن في جميع ربوع ليبيا.

وطالب أجهزة الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والضرورية لردع المجرمين والخارجين على القانون، مشيرًا إلى أن مهام القوات المسلحة تتمثل في محاربة الإرهاب أين ما وجد، وحماية التراب الوطني، ومساعدة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها متى ما كانت الحاجة لذلك.

وأطلق خلال كلمته دعوة وصفها بـ”الوطنية” لكل الليبيين من أجل الوقوف في وجه الفتنة التي وجدت ضالتها عند البعض وبدأت تشتعل بفعل أعداء الوطن.

ونبه المشير حفتر إلى تميز الفترة الحالية بكثرة الأكاذيب والشائعات وبث الفتن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يحتاج إلى اليقظة التامة من الشعب لتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي للوصول إلى الانتخابات في موعدها نهاية العام 2021 هذا الاستحقاق ضرورة حتمية ويجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وتوجه بدعوة للبعثة الأممية والمجتمع الدولي للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقيات الحوار في تونس وجنيف، وهو ما يحتم على حكومة الوحدة الوطنية وضع آلية لتنظيم القنوات الإعلامية ونبذ خطاب الكراهية والفتن، من خلال إيقاف القنوات المحرضة على قتل الليبيين والعاملة ضد مؤسسات الأمن.

وأكد المشير حفتر ضرورة التذكير بتضحيات أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتصدية بقوة والقاضية على قوى التطرف والإرهاب في كل المناطق والمدن، داعيًا الحكومة لاستكمال سريع لإجراءات علاج الجرحى مع وضع آلية لتنظيم أعمال اللجان المشرفة على هذا الملف العاجل والمهم في الداخل والخارج.

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