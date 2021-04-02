باشينيان يعزل نفسه استعدادا للقاء الرئيس بوتين في الـ7 من الشهر الجاري

باشينيان يعزل نفسه استعدادا للقاء الرئيس بوتين في الـ7 من الشهر الجاري

أرمينيا – أفادت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الأرمني، ماني غيفورغيان، بأن رئيس الوزرء، نيكول باشينيان، ينوي لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من الشهر الجاري.

وقالت: “بسبب اللقاء المخطط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السابع من الشهر الجاري في موسكو يعمل رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان ابتداء من اليوم الجمعة في ظروف العزلة الذاتية. وإضافة إلى إجراءات الاستقبال الشخصية والمناسبات الاجتماعية يعمل رئيس الوزراء وفق جدول الأعمال المخطط”.

وأعلن باشينيان سابقا أثناء لقائه سكان منطقة أرمافير لبلاده عن ضرورة تعزيز مجموعة القوات الروسية الأرمنية على خلفية الوضع الجديد الذي نشأ في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares