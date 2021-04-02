ليبيا – تمكنت فرق صيانة مستودع طرابلس النفطي الواقع في طريق المطار من إنهاء ما نسبته 90% من أعمال ترميم خزان وقود البنزين رقم 120.

وأشار بيان صحفي صادر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى أن السعة التخزينية للخزان تقدر بـ25 مليون لتر، كاشفًا عن دخوله حيز التشغيل خلال أسبوعين، فيما انطلقت أعمال صيانة الخزان رقم 123 بذات السعة ليدخل إلى الخدمة قبل مايو المقبل.

وشددت الشركة في البيان على تسخيرها الإمكانيات المتاحة كافة، لإنجاز أعمال الصيانة في مواعيدها، لتوفير مخزون إستراتيجي للوقود داخل مرافقها وإنهاء الحلول المؤقتة التي فرضتها الظروف.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

Share and Enjoy ! 0 Shares