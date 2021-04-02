بطريرك الموارنة في لبنان ينتقد “حزب الله” ويدعو الى بقاء لبنان على الحياد

بطريرك الموارنة في لبنان ينتقد “حزب الله” ويدعو الى بقاء لبنان على الحياد

لبنان – وجه بطريرك الموارنة في لبنان، بشارة بطرس الراعي، انتقادات لاذعة غير معتادة إلى “حزب الله” حيث قال في فيديو مسرب إن من يجرون البلاد إلى صراعات إقليمية لا يتصرفون لمصلحتها.

وقال الراعي في تسجيل مصور تداولته وسائل الإعلام اللبناني اليوم الخميس: “أنا بدي قلن أنت ليه ضد الحياد.. بدك تجبرني روح عالحرب يعني؟ بدك نكون بحالة حرب أنت تقررها؟ طيب أنت عم تاخد رأيي تتعمل حرب؟ عم تاخد موافقتي تتفوت ع سوريا؟ عالعراق ؟ عاليمن؟”.

وتابع: هل تطلب رأي الحكومة حين تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علماً بأن الدستور يقول إن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة… أنت مش عم تعمل لمصلحة شعبك”.

ودعا الراعي إلى بقاء لبنان على الحياد في إشارة إلى دور “حزب الله” في أعمال القتال بسوريا لدعم دمشق وتحالفه مع إيران في النزاعات الإقليمية.

وصرح البطريرك الماروني: “أناس من حزب الله يأتون إلينا ويقولون: هيدا السلاح ضدنا مش قادرين بقى نحمل لأنهم جوعانين متلنا”.

وختم قائلا: “لماذا تريد مني أن أوافق على وجوب أن توافق على الذهاب إلى موضوع فيه خلاص لبنان، ولا تريدني أن أوافق عندما تذهب إلى الحرب التي فيها خراب لبنان”.

وتتبادل الأطراف السياسية في لبنان الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة في ظل انهيار اقتصادي ومالي لم تشهده البلاد حتى في الحرب الأهلية.

وهذا الفيديو هو أقوى انتقاد من الراعي حتى الآن لـ”حزب الله” الذي يهيمن مع حلفائه السياسيين على مجلس النواب اللبناني.

وللبطريرك نفوذ في لبنان باعتباره رئيسا للكنيسة المارونية، وهذه الطائفة يجب أن يكون منها الرئيس بموجب نظام تقاسم السلطة.

ويقول معارضو “حزب الله” إن علاقته مع إيران أبعدت دول الخليج العربية التي كانت تضخ الأموال إلى لبنان مما أدى إلى إغلاق مصدر هام للمساعدات.

المصدر: “رويترز” + وسائل إعلام لبنانية

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