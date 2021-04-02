بوريس جونسون في أول رد فعل على تقرير “العنصرية” في المجتمع البريطاني: نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات

بوريس جونسون في أول رد فعل على تقرير “العنصرية” في المجتمع البريطاني: نحن بحاجة لاتخاذ إجراءات

إنجلترا – علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على التقارير الإعلامية التي تناولت “العنصرية في المجتمع البريطاني” قائلا إننا “بحاجة لاتخاذ إجراءات وتدابير اوسع لتجاوز هذه الظاهرة”.

وقال جونسون في تصريحات صحفية امس إن مراجعة العنصرية بتكليف من حكومته كانت محفزة، لكن البلاد بحاجة لبذل المزيد للتعامل مع العنصرية.

وأضاف قائلا: “هناك قضايا خطيرة للغاية يواجهها مجتمعنا تتعلق بالعنصرية والتي نحتاج إلى معالجتها.. وعلينا بذل المزيد من الجهد لإصلاحها، ونحتاج إلى فهم خطورة المشكلة”.

ونفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني، مسألة ربط استقالة المستشار صامويل كاسومو بتسريبات التقرير المستقل عن العنصرية في المجتمع البريطاني، أمس الأربعاء.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت أمس الأربعاء إلى أن استقالة المستشار صامويل كاسومو، مستشار بوريس جونسون، المكلف بشؤون الأقليات يعود الى التمييز العنصري الذي أفرزته التعاملات مع الأقليات خلال جائحة كورونا، سواء خلال الفحوص الطبية أو العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات أو خلال حملة التطعيم والتلقيح المستمرة.

المصدر: وكالات

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