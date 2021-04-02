ليبيا- سلط تقرير منوع نشره موقع “ميدل إيست مونيتور” الإخباري البريطاني الضوء على تجربة مهمة تعمل على تنفيذها رائدة الأعمال الفنية الليبية شذى سبيتة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن سبيتة تأكيدها السعي للترويج للفنانات الليبيات وأعمالهن الفنية وقصصهن بشكل تجاري، مبينة أنها أنشأت في العام 2019 مؤسسة “دي أورينتالايزنغ آرت” الاجتماعية المعنية بتحرير الفن من قيم شرقية خاطئة، من خلال عصرنته والمعارض الفنية إلكترونيًا.

وأشارت سبيتة التي تملك صالة عرض أعمال فنية إلى أن الحل للتحدي المالي الذي تواجهه الفنانات الليبيات هو الاستقلالية، مبينة أن المنصة التجارية حيوية لتحقيق هدف تحرير الفن ليبقى أكبر التحديات، متمثلًا في تحويل المعجبين والداعمين إلى زبائن في ظل تحول الأعمال الفنية لأمور غير أساسية في وقت تفشي وباء كورونا.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

واختتمت سبيتة تصريحاتها بالقول: إن هذه التجربة للترويج الإلكتروني للأعمال الفنية للنساء الليبيات تأتي في إطار مواجهة القيود التي فرضها الوباء والحائلة دون إقامة المعارض والأنشطة الفنية، مبينة أن أي مشتر لقطعة فنية سينشر في وسط محيطه الاجتماعي الكثير عنها ما يحفز المزيد من الناس للتفاعل والشراء.

ترجمة المرصد – خاص

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