إسبانيا – ارتكب قائد فريق ريال مدريد وقلب دفاعه النابض، سيرخيو راموس، خطأ نحويا، أثار سخرية جماهير فريق غريمه التقليدي اللدود برشلونة.

ورفعت لافتة ضخمة بوسط برشلونة معقل “البلوغرانا” تتضمن إعلانا للموسم الثاني من السلسلة الوثائقية المصورة “أسطورة سيرخيو راموس” بتطبيق أمازون برايم وتحمل رسالة مكتوبة باللغة الكتالونية.

وبدا أن هذا التصرف يمثل ردا على رئيس برشلونة خوان لابورتا الذي وضع لافتة عملاقة بالقرب من ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل ريال مدريد خلال حملته الانتخابية قبل وقت قريب وتضمنت رسالة تقول “أتطلع لرؤيتكم مجددا”.

وأراد إعلان راموس أن يوجه رسالة مشابهة “أتطلع لأن تشاهدوني مجددا” لكنه احتوى على خطأ نحوي.

ورغم أنه يمكن فهم الرسالة بوضوح إلا أن صياغة الجملة لم تكن دقيقة ما دفع الكتالونيين للسخرية وتسليط الضوء على الخطأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وربما كانت اللافتة نذير شؤم لسيرخيو راموس، الذي أعلن في وقت لاحق تعرضه لإصابة في العضلات، وربما غيابه عن لقاء “الكلاسيكو” ضد برشلونة، يوم السبت 10 أبريل الجاري، على ملعب “كامب نو”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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