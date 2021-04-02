ليبيا – زار رئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله ووفد من المؤسسة مقر الشركة الليبية للحديد والصلب في مدينة مصراتة.

ووفقًا لما ورد في بيان صحفي صادر عن المؤسسة تابعته صحيفة المرصد عقد صنع الله اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة محمد عبد الله الفقيه، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المهندسين والعاملين بالمجمع؛ لبحث التعاون المشترك بينهما.

وأشار صنع الله إلى حاجة قطاع النفط لمنتجات مجمع الحديد والصلب، وهو ما يعني إمكانية عقد اتفاقيات طويلة الأجل بين المؤسسة والشركة، لتزويد هذا القطاع باحتياجاته من اسطوانات غاز الطهي والأنابيب المختلفة في برنامج الحفر ونقل النفط والغاز والألواح الفولاذية المستعملة في تصنيع الخزانات النفطية.

وأضاف صنع الله بالقول: إن هذا سيساهم في تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ويحفزه ويقلل من الاعتماد على الخارج، شريطة أن تكون كل هذه المنتجات وفق المعايير الدولية القياسية، فيما شملت الزيارة تقديم شروح وافية عن آلية العمل بمجمع الحديد والصلب.

هذا وتم تقديم عرض مرئي عن إدارات التشغيل والمصانع والمرافق التابعة للمجمع، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج والمنتجات ومعايير الجودة وخطة الشركة من أجل الحفاظ على البيئة ومعايير الأمن والسلامة وحماية العاملين بالمجمع.

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