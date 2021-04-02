ليبيا – حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة المسؤولية عن ظهور تنظيم “داعش” في العراق، مضيفًا أن أفعال واشنطن حولت ليبيا إلى ثقب أسود.

لافروف وفي حوار أجرته معه القناة الأولى الروسية أمس الخميس ونقلته قناة “روسيا اليوم” أشار إلى الأحداث المأساوية التي مر بها العراق وليبيا في العقود الماضية، وذلك في معرض تعليقه على تصريح نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الي قال فيه: إن الولايات المتحدة لا تشعر بأي عداء تجاه روسيا والصين وتأتي جميع خطواتها في سبيل دعم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

وشدد لافروف على أن إحلال الديمقراطية في ليبيا جاء من خلال قذائف وضربات عسكرية وقتل الزعيم الراحل معمر القذافي، على خلفية تصريحات متحمسة لوزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ هيلاري كلينتون.

لافروف اختتم بالقول: “النتيجة إن تحولت ليبيا إلى ثقب أسود تتوجه منها إلى الشمال حشود من اللاجئين يعاني منها الاتحاد الأوروبي ولا يعلم كيفية التعامل معها، وإلى الجنوب سيل غير مشروع من الأسلحة والإرهابيين الذين تعاني منهم منطقة الصحراء”.