ليبيا – أكد رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار العضو بالمؤتمر العام منذ عام 2012 أن الحكومة الجديدة تحتاج قبل كل شيء لبناء الثقة مع الليبيين، وتُقنعهم أنها تمثلهم وتعمل لصالحهم أيضًا، داعيًا لإيجاد صيغة تفاهم واضحة مع البرلمان.

مختار وفي تصريحات خاصة لصحيفة ” الاتحاد” اليوم الجمعة شدد على أن أصعب التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة هي رؤيتها لتوحيد المؤسسة العسكرية ومدى موافقة الفاعلين في المشهد عليها، لافتًا إلى أن إنجاز هذه النقطة يمكن الحكومة أن تتحدث عن المصالحة الوطنية أو المصلحة الوطنية.

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