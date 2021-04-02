مسؤول سوري يناشد الأسد بالترشح للرئاسة

سوريا – ناشد محافظ ريف دمشق معتز أبو النصر جمران، وباسم مجلس المحافظة، الرئيس السوري بشار الأسد بالترشح لرئاسة البلاد.

جاء ذلك في كتاب نشرته صفحة المحافظة في موقع “فيسبوك”، وحمل توقيع جمران إلى جانب رئيس مجلس المحافظة صالح بكرو.

وجاء في الكتاب الموجه إلى رئيس الجمهورية العربية السورية، أنه “باسم مجلس محافظة ريف دمشق المنعقد بدورته العادية الثانية لعام 2021”.

وورد في الكتاب أن المجلس يعاهد الأسد “بأن نكون الجنود الأوفياء وراء جيشنا الباسل” وأضاف: “نناشدكم بالترشح لرئاسة الجمهورية العربية السورية لأنكم الأمل الوحيد لتحقيق الانتصارات”.

وأكد الكتاب باسم المجلس: “الولاء والوفاء لحامي العرض والأرض الدكتور بشار حافظ الأسد”.

ولم تعلن أي شخصية حتى الآن بمن فيهم الرئيس بشار الأسد الرغبة بالترشح للانتخابات الرئاسية التي من المرتقب أن تبدأ الدعوة إليها منتصف الشهر الجاري.

وتولى جمران منصب محافظ ريف بمرسوم رئاسي في 3 من ديسمبر الماضي خلفا للمحافظ علاء إبراهيم الذي تم إعفاؤه من مهامه بمرسوم.

وكان جمران يشغل منصب المدير العام للشركة “السورية للشبكات”.

محافظ ريف دمشق أثناء أدائه اليمين أمام الرئيس الأسد (محافظة ريف دمشق)

المصدر: RT

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