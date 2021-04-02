ليبيا – تدارس رئيس قسم الإحصاء والأذونات بمصلحة المطارات مصراتة محمد النجار وأعضاء لجنة الخانات الزمنية ومدير عام المطار عاد قزيط عدة مواضيع.

وبحسب ما ورد في بيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، فقد حضر الاجتماع مدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة مصعب بو لطيفة، ومديرو المكاتب المختصة بالمطار، وبعض ممثلي شركات النقل الجوي الوطنية؛ لمناقشة جداول مواعيد الرحلات للموسم الصيفي لعام 2021.

هذا وتم خلال الاجتماع النظر في إمكانية تعديل الخانات الزمنية بما يتناسب والقدرة التشغيلية للمطار، والأخذ في عين الاعتبار حجم المحطة الحالية ومحدودية وقدرتها الاستيعابية قياسًا مع مستوى الخدمات المطلوبة لشركات الطيران والمسافرين، ما يعني إعادة جدولة الرحلات.

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