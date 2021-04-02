مصر – أعلن ثامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية امس إنهاء تصنيع أول جهاز تنفس صناعي مصري 100%.

وقال عصام خلال كلمه ألقاها بمناسبة افتتاح مدينة الأدوية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بناء الجهاز جاء بناء على توجيهات الرئيس وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.

وأضاف أن إستراتيجية هيئة الدواء المصرية تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر، موضحا أن “صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضا من الصناعات الجاذبة للاستثمارات”.

وشدد على أن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات.

كما أشار إلى أن الهيئة قامت في ظل أزمة كورونا بالعمل على إيجاد آليه جديدة للتسجيل والتعامل مع المرحلة، وذلك من خلال توفير أدوية بروتوكولات علاج كورونا.

وتابع: “مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج الوباء التاجي بعد أن قامت بتوفير مستحضري “ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعهم محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي”.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares