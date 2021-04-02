واشنطن: أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون “بالتوافق” مع الحلفاء

واشنطن: أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون “بالتوافق” مع الحلفاء

واشنطن – أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون “بالتوافق” مع الحلفاء، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي امس إن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي ستبقى ركيزة للسياسة الأمريكية.

وتأتي تصريحات برايس قبل اجتماع غدا الجمعة بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ونظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان البيت الأبيض قد أكد أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.

المصدر: “رويترز”

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