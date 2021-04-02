ليبيا – أنهت لجنة تتبع الأدوية والمنتجات الطبية بوزراء الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة أمس الخميس إعداد المشروع الوطني للتتبع والتحقق من الأدوية والمعدات الطبية، وذلك خلال اجتماع ضم رئيس وأعضاء اللجنة بحضور مكتب الشؤون القانونية لإعداد قرار يتضمن إنشاء منظومة التتبع والتحقق من السلع الطبية ومصدرها وطرق توزيعها بالسوق المحلي.

اللجنة استعرضت بحسب المكتب الإعلامي للوزارة مشروع قرار تنفيذ المنظومة الرقمية تحت اسم المشروع الوطني للتحقق وتتبع الأدوية والمنتجات الطبية، بحضور مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، وذلك لإعداده وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها.

وبينت اللجنة أن المشروع الوطني الذي تعود تبعيته لوزارة الاقتصاد والتجارة تتركز أهدافه حول التدقيق في السلع الطبية والتحقق من مصدرها وتتبعها بالسوق المحلي؛ بالإضافة إلى تمكين الجهات المختصة من تحديد أسعارها، كما يهدف إلى حماية المستهلك من الأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وإعداد قاعدة بيانات وطنية شاملة لكل المنتجات الطبية والأطراف المستخدمة للنظام، وفق نظام الترقيم العالمي بالسوق المحلي.

كما تتولى لجنة تتبع الأدوية إدارة وتسيير وتنظيم عمل المشروع الوطني الذي تم إحالته لوزير الاقتصاد والتجارة في ختام الاجتماع لاعتماده.

Share and Enjoy ! 0 Shares