أول تعليق لليفربول على طلب مصر الرسمي بمشاركة صلاح في الأولمبياد

أول تعليق لليفربول على طلب مصر الرسمي بمشاركة صلاح في الأولمبياد

إنجلترا – صرح رئيس المركز الإعلامي لنادي ليفربول، مات ماكان، بأن إدارة ناديه لن تتعجل في الرد على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن مشاركة نجمه محمد صلاح في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وقال مات ماكان في تصريحاته لـ”مصراوي” مساء اليوم الجمعة: “إدارتنا (الإدارة الإعلامية بالنادي) لم تبلغ بعد بمخاطبات اتحاد الكرة لطلب مشاركة صلاح في الأولمبياد بشكل رسمي، لكن إذا كان اتحاد الكرة المصري أعلن ذلك فبالتأكيد المخاطبة تمت”.

وصرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بأنهم شرعوا في المخاطبات الرسمية مع ليفربول من أجل طلب مشاركة محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي الصيف القادم.

وتابع المسؤول الإعلامي لليفربول، ردا على ما إذا كان هناك مجال زمني للرد على الاتحاد المصري: “حتى الآن لا يوجد توقيت محدد للرد على هذا الأمر.. لكن بالتأكيد لا داعي للتعجل، وعندما تتم دراسة الأمر واتخاذ القرار فاتحاد الكرة المصري سيكون أول من يعلم”.

وتقام منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 7 أغسطس 2021، الأمر الذي سيكون له تأثير على فترة الإعداد بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وينطلق الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل (2021-2022) في 14 أغسطس المقبل، أي بعد نهاية الأولمبياد بأسبوع واحد.

ويمتلك محمد صلاح تجربة سابقة في الأولمبياد حين شارك مع المنتخب المصري في أولمبياد لندن 2012، وتأهل مع “الفراعنة” إلى الدوري ربع النهائي للدورة، وخسر أمام اليابان بثلاثة أهداف من دون رد.

المصدر: “masrawy”

Share and Enjoy ! 0 Shares