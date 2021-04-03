سوريا – أعلنت قوى الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” أنها قبضت على العشرات من “داعش”، بينهم مسؤولون، وذلك في نهاية المرحلة الأولى من حملة أمنية استمرت أياما في مخيم الهول بشمال سوريا.

وفي بيان تلته خلال مؤتمر صحفي من داخل مخيم الهول، أعلنت قوات “الأسايش” إن الحملة التي أطلقت عليها حملة “الإنسانية والأمن” في المخيم أسفرت عن “القبض على 125 من أعضاء خلايا داعش النائمة، إضافة إلى 20 من المسؤولين عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم، كما تم العثور على مستلزمات عسكرية أثناء حملة التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة”.

وأعلن الناطق الرسمي باسم “الأسايش”، علي الحسن، انتهاء المرحلة الأولى من عملية التفتيش، التي أطلقتها في 28 من الشهر الماضي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب الكردية.

وقال الحسن إن نجاح العملية التي شارك فيها أكثر من 5 آلاف من تلك القوات “خلق بيئة آمنة وأكثر استقرارا في المخيم” إلا أنه أشار إلى أن ذلك “لن يدوم طويلا دون دعم دولي”، ودعا إلى “اغتنام الفرصة والتوصل إلى حل طويل الأمد” لمشكلة المخيم الذي يؤوي عوائل مسلحي داعش الذين قتلوا أو هربوا بعد تحرير المنطقة منهم.

وأشار الحسن إلى أن مخيم الهول يضم “أكثر من 60 ألف شخص من 57 دولة، غالبيتهم الساحقة من أسر أفراد “داعش”، إضافة إلى العديد من عناصر التنظيم الإرهابي الذين تسللوا إلى المخيم كمدنيين، بهدف العمل ضمن المخيم وتنظيم أنفسهم مرة أخرى”، وقال إن أولئك “قاموا بتنفيذ العديد من عمليات الإعدام، وصلت إلى أكثر من 47 عملية إعدام داخل المخيم منذ بداية العام الجاري.

المصدر: وكالة هاوار

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