الأمارات العربية – أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات جماعة الحوثية استهداف المدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في السعودية، من خلال طائرتين مفخختين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها امس أن “استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة على أن “استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي الحوثيين إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات، و”الوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

المصدر: وام

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