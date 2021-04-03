ليبيا – قام رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بزيارة مدينة تاورغاء، لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار بها.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق له بحسب مكتبه الإعلامي، رئيس المجلس المحلي عبد الرحمن الشكشاك، و عدد من أعيان ووجهاء مدينة تاورغاء.

وألقى الدبيبة خلال الزيارة، كلمة أكد فيها دعم الحكومة لكي يتحقق لمدينة تاورغاء الاستقرار الكامل وعودة النازحين مع توفير الخدمات اللازمة لذلك.

وقال :”عندما تقدمت لهذه المهمة قطعت وعدًا على نفسي بأن لا أدخر جهدًا لكي تعود الحياة إلى كل المدن الليبية، بحيث لا يكون هناك لا مشرد ومحتاج داخل وخارج ليبيا.”

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وأضاف أن زيارته لمدينة تاورغاء، ستكون بداية عودة الحياة في المدينة لمجراها، وتفعيل عمل المؤسسات داخلها لتقديم الخدمات للمواطنين.

ودعا الدبيبة ، مهجري المدينة القاطنين في مخيمات خارج المدينة للعودة لمدينتهم، وإغلاق هذه المخيمات، مطمئنا أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم الخدمات ودعم أهالي المدينة في سبيل ذلك.

من جهته، شكر عميد بلدية تاورغاء، رئيس الحكومة والوفد المرافق له، لزيارتهم المدينة، كما شكر كل من عمل على الاتفاق بين مصراتة وتاورغاء، ووقف ضد كل من حاول أن يستغل الملف خارجيا وداخليا.

وطالب عميد البلدية، الحكومة، بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة، مؤكدًا دعمه لإقامة الانتخابات الخاصة بالبلدية، كما وجه باسم أهالي تاورغاء الشكر، لكل من أسهم في استقبال أهالي تاورغاء، والتخفيف من معاناتهم طيلة السنوات الماضية.

يشار إلى أنه قد رافق الدبيبة خلال هذه الزيارة التي تضمنت افتتاح القاعات الدراسية بمدينة تاورغاء التابعة لجامعة مصراتة، كل من وزير التعليم العالي، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون المهجرين، وزير الدولة لشؤون الرئيس.

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